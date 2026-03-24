München (ots) -Mehr als 5.200 Organisationen setzen weltweit auf NodeZero zur Absicherung produktiver UmgebungenHorizon3.ai (http://horizon3.ai), ein führender Anbieter für KI-native proaktive Sicherheit, hat heute ein starkes Wachstum für das Geschäftsjahr 2026 bekannt gegeben: Der jährlich wiederkehrende Umsatz (ARR) stieg im Jahresvergleich um 102 %. Getrieben wird diese Entwicklung durch die schnelle Akzeptanz bei Unternehmen und Managed Security Service Providern (MSSPs), die NodeZero einsetzen, um ausnutzbare Angriffspfade in produktiven Umgebungen zu identifizieren und zu eliminieren.Weltweit vertrauen mehr als 5.200 Organisationen auf NodeZero - von Fortune-10-Unternehmen über lokale Schulbezirke und Krankenhäuser bis hin zu Industrieunternehmen, Finanzinstituten, Verteidigungszulieferern und Behörden. Sie nutzen die Plattform, um ihre Sicherheitsmaßnahmen in produktiven Umgebungen kontinuierlich zu überprüfen und zu stärken.Zentrale Geschäfts- und Leistungskennzahlen:- 125 % Net Dollar Retention, getrieben durch die Ausweitung von klassischen Pentesting-Ansätzen hin zu umfassenderen Exposure-Management-Anwendungsfällen- 94 % Gross Dollar Retention, als Ausdruck hoher Kundenbindung und steigender Testfrequenz- 32 % der Q4-Auftragseingänge wurden über Channel-Partner generiertRund 70 % der Kunden werden über Managed Security Service Provider (MSSPs) betreut - eines der am schnellsten wachsenden Segmente des Unternehmens. MSSPs nutzen NodeZero, um kontinuierliche Validierungsservices bereitzustellen und ihr Angebot um höherwertige Leistungen wie Remediation, Threat Hunting, SOC-Optimierung und Beratungsservices zu erweitern."MSSPs spielen eine zentrale Rolle - insbesondere in internationalen Märkten, in denen lokale Beziehungen und Vertrauen entscheidend sind", sagt Snehal Antani, CEO und Mitgründer von Horizon3.ai. "Sie ermöglichen uns globale Skalierung und geben unseren Partnern gleichzeitig die Möglichkeit, margenstarke Serviceangebote auf Basis von NodeZero aufzubauen.""Die Priorisierung von Schwachstellen war noch nie so entscheidend wie heute", so Antani weiter. "KI beschleunigt die Identifikation von Schwachstellen erheblich - gleichzeitig stehen Verteidiger vor der Herausforderung zu entscheiden, was sie nicht beheben sollten. Pentesting bleibt der effektivste Weg, um tatsächlich ausnutzbare Schwachstellen zu identifizieren und Maßnahmen gezielt dort anzusetzen, wo sie den größten Effekt haben.""Cyberresilienz gewinnt angesichts aktueller Entwicklungen von immer leistungsfähigeren KI-Systemen bis hin zu einer zusehends instabileren geopolitischen Lage weiterhin massiv an Bedeutung. Daher handeln Organisationen völlig richtig, wenn sie ihre IT-Systeme auf dem bestmöglichen Weg vor Cyberattacken aller Art schützen", ergänzt James Lee, Regional Director DACH bei Horizon3.ai.NodeZero: Aus der Praxis heraus entwickeltNodeZero hebt sich als weltweit erfahrenster KI-Hacker ab: Die Plattform hat bereits mehr als 225.000 produktionssichere Pentests autonom in Unternehmensumgebungen durchgeführt. Dabei handelt es sich nicht um Simulationen oder Laborszenarien, sondern um reale Tests in produktiven Umgebungen - unter anderem in Krankenhäusern, Fertigungsbetrieben, Finanznetzwerken und kritischen Infrastrukturen.NodeZero verknüpft kontinuierlich komplexe, domänenübergreifende Angriffspfade über Webanwendungen, Active Directory, Cloud-Umgebungen und Identitätssysteme hinweg und deckt so ausnutzbare Schwachstellen auf, die von herkömmlichen Tools und manuellen Pentests häufig übersehen werden."NodeZero wurde in einem Umfang und in Umgebungen eingesetzt, die andere so nicht erreicht haben", ergänzt Antani. "Das Recht, in produktiven Umgebungen zu arbeiten, muss man sich durch konsistente und sichere Ergebnisse verdienen. Diese Erfahrung wächst mit jedem Einsatz und schafft einen strukturellen Vorteil."Wachstum in einem zunehmend dynamischen BedrohungsumfeldDas Wachstum erfolgt vor dem Hintergrund einer sich weiter zuspitzenden Bedrohungslage. Dazu zählen unter anderem aktuelle Hinweise (https://horizon3.ai/news/press-release/iranian-cyber-threat-guidance/) von Horizon3.ai auf iranische Cyberaktivitäten, die auf kritische Infrastrukturen abzielen. NodeZero unterstützt Unternehmen in Bereichen wie der Verteidigungsindustrie, Finanzdienstleistungen, Versorgungswirtschaft, Telekommunikation und Industrie dabei, ausnutzbare Schwachstellen in produktiven Umgebungen zu identifizieren und Angriffspfade zu unterbrechen, bevor staatliche oder andere Angreifer aktiv werden."Die Zukunft besteht nicht darin, dass Menschen auf KI-gestützte Angriffe reagieren", sagt Antani. "Es geht um KI gegen KI - mit dem Menschen in einer steuernden Rolle im Ausnahmefall. Wir haben zunächst den erfahrensten KI-Hacker aufgebaut und nutzen diese Erfahrung jetzt, um Unternehmen zu helfen, sich mit maschineller Geschwindigkeit zu verteidigen."Über Horizon3.aiDie KI-native Plattform für proaktive Cybersicherheit von Horizon3.ai wird von vier der Fortune-10-Unternehmen, den weltweit größten Banken, führenden Pharma- und Halbleiterherstellern sowie Betreibern kritischer Infrastrukturen eingesetzt. Sie ermöglicht es Unternehmen, ihre IT-Umgebungen proaktiv zu testen, Schwachstellen zu beheben, Maßnahmen zu verifizieren und Tests jederzeit zu wiederholen - und so ihre Sicherheitsarchitektur kontinuierlich zu stärken und die Cyberresilienz nachhaltig zu verbessern.Horizon3.ai wurde von ehemaligen Mitgliedern der US Special Operations sowie erfahrenen Branchenexperten gegründet und hat seinen Hauptsitz in San Francisco. Das Unternehmen zählt laut Inc. 5000 und Deloitte Fast 500 zu den am schnellsten wachsenden Cybersecurity-Unternehmen in den USA.Folgen Sie Horizon3.ai auf LinkedIn (http://www.linkedin.com/company/horizon3ai/) und X (https://x.com/Horizon3ai).Pressekontakt:Informationen: Horizon3.AI Europe GmbH, Prielmayerstraße 3, 80335München, www.horizon3.aiPresseagentur: euromarcom public relations GmbH, www.euromarcom.de,team@euromarcom.deOriginal-Content von: Horizon3.AI Europe GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/163532/6242159