Köln/Freiburg (ots) -Der Schwarzwald denkt ländlichen Tourismus neu: Gemeinsam arbeiten die Schwarzwald Tourismus GmbH (STG) und die Tourismusberatung Compass Tourismus Partner eG (co:compass) an einem Konzept, das ganze Orte in Hotels verwandelt - ohne neue Gebäude zu errichten. Grundlage ist das aus Italien stammende Modell des "Albergo Diffuso", das nun auf Schwarzwälder Art weiterentwickelt werden soll.Die Idee dahinter ist ebenso einfach wie wirkungsvoll: Statt eines zentralen Hotelgebäudes verteilen sich Zimmer, Apartments und Angebote über den gesamten Ort. Die Rezeption liegt im Dorf, das Frühstück gibt es beim Bäcker, abends isst man im Gasthaus um die Ecke und die Gäste nutzen den Dorfplatz als Lobby und Treffpunkt. So kommen Gäste bestenfalls mit den Einwohnern ins Gespräch und es entsteht ein Urlaubserlebnis, das weit über klassische Beherbergung hinausgeht: authentisch, nahbar und tief in die Region eingebettet. Gleichzeitig werden leerstehende Gebäude wieder genutzt, Ortskerne belebt und neue wirtschaftliche Impulse gesetzt."Der Schwarzwald geht mit der Weiterentwicklung des Albergo-Diffuso-Konzepts bewusst neue Wege: Wir verbinden touristische Innovation mit Ortsentwicklung im ländlichen Raum - und schaffen so Lösungen für mehrere Herausforderungen gleichzeitig", sagt Karsten Palme von co:compass.Genau darin liegt der besondere Reiz des Projekts. Während viele Regionen vor ähnlichen Aufgaben stehen - von Leerständen über Strukturwandel bis hin zu steigenden Anforderungen an nachhaltigen Tourismus - setzt der Schwarzwald auf einen integrierten Ansatz. Das Albergo-Diffuso-Konzept aus Italien wird dabei nicht einfach übernommen, sondern gezielt an die Besonderheiten der Region angepasst: an die Baukultur, die dörflichen Strukturen und die hohe Bedeutung von Authentizität und Gastlichkeit.Der Weg dorthin ist bewusst als gemeinsamer Prozess angelegt. Aktuell werden interessierte Orte im Schwarzwald identifiziert und für die Idee begeistert. In Workshops, Gesprächen und Austauschformaten entwickeln Kommunen, Gastgeber und weitere Akteure vor Ort gemeinsam konkrete Ansätze. Diese Modellorte werden dabei intensiv begleitet: von der Analyse über die Konzeption bis hin zu konkreten Umsetzungsplänen.Die Schwarzwald Tourismus GmbH positioniert sich damit einmal mehr als Impulsgeberin für zukunftsweisende Tourismusentwicklung. Gefördert wird das Projekt vom Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus Baden-Württemberg. Gemeinsam mit den Beratern von co:compass, die als ausgewiesene Expertinnen und Experten für das Konzept Albergo Diffuso im deutschsprachigen Raum gelten, entsteht ein Modell mit Strahlkraft über die Region hinaus.Denn eines ist klar: Das "Hotel im Dorf" ist mehr als ein touristisches Produkt. Es ist ein Ansatz, der Orte stärkt, Menschen einbindet und Gästen ein Erlebnis bietet, das sie so kein zweites Mal finden.Über co:compassco:compass, die Compass Tourismus Partner eG, ist eine international tätige Tourismusberatung mit Spezialisierung auf Destinationsentwicklung nach den Prinzipien der Nachhaltigkeit und strategische Transformationsprozesse im Tourismus.Über die Schwarzwald Tourismus GmbHDie Schwarzwald Tourismus GmbH verantwortet die touristische Vermarktung und Weiterentwicklung der Destination Schwarzwald und initiiert innovative Projekte zur Stärkung der Marke und der Region.Pressekontakt:Compass Tourismus Partner eGKarsten PalmeChristophstr. 15-1750670 KölnE-Mail: palme@compass-tourismus.comTelefon: 0221 / 29 28 21-41Original-Content von: Compass Tourismus Partner eG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/174649/6242158