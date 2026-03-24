Düsseldorf (ots) -Deutsche Verbraucher:innen lieben Tempo beim Shoppen: 46 Prozent nutzen Künstliche Intelligenz bei Kaufentscheidungen primär, um schneller zum Ergebnis zu kommen. Das zeigt eine repräsentative YouGov-Studie im Auftrag von Ketchum. KI ist damit längst keine Spielerei mehr - sie ist eine Effizienzmaschine, auch beim Shopping.KI komprimiert den KaufprozessDie Produktvielfalt hat Einkaufen kompliziert gemacht: Zahllose Varianten, Bewertungen, Preisverläufe und Erfahrungsberichte verlängern Kaufentscheidungen. KI kehrt diese Entwicklung um: Sie komprimiert Informationen, entfernt überflüssige Schritte und liefert die relevante Antwort in Sekunden. "Künstliche Intelligenz macht aus einem langwierigen Kaufentscheidungs- und Auswahlprozess ein komprimiertes und effizientes Entscheidungsfenster", sagt Matthias Wesselmann, CEO von Ketchum Germany. "Wer als Marke in diesem Fenster nicht sichtbar, korrekt wiedergegeben und konsistent ist, existiert für Konsumenten nicht mehr."Die Maschine übernimmt die datenintensiven SchritteKI-Nutzende setzen die Systeme gezielt ein, um die datenintensiven Schritte zu verkürzen: Nahezu die Hälfte (49 Prozent) der Befragten, die KI für Kaufentscheidungen nutzen, greifen auf ChatGPT und Co. zum Produktvergleich zu und sparen Recherchestunden. 45 Prozent nutzen KI-Systeme, um Orientierung und einen Überblick zu gewinnen, 44 Prozent lassen Preis-Leistungs-Beurteilungen von der Maschine erledigen und 42 Prozent lassen die KI-Systeme Erfahrungen mit den avisierten Produkten recherchieren. KI übernimmt damit Aufgaben, die Menschen zwar tun können, aber nicht mehr tun wollen.Die Konsequenz: Marken konkurrieren nicht um die besten Informationen, sondern darum, dass ihre Informationen KI-Systeme am schnellsten und sichersten verarbeiten können, um die eine, optimale Antwort für den potenziellen Käufer zu generieren.Konsistenz entscheidet über SichtbarkeitDurch die Geschwindigkeit der KI-Systeme verändert sich zunehmend die Struktur des Kaufprozesses: Entscheidungen werden zeitlich komprimiert, die Zahl der Kontaktpunkte sinkt, der Kaufentscheidungsprozess verliert an Breite und gewinnt an Intensität und Geschwindigkeit. Eine einzige, zuvor generierte Antwort kann den gesamten Prozess abschließen. Für Marken bedeutet das: Wer nicht im ersten Antwortfenster der KI auftaucht, ist aus dem Rennen - bevor der Wettbewerb überhaupt beginnen kann.Die Geschwindigkeit wirkt wie ein Verstärker: Marken, die widersprüchliche, unvollständige oder schlecht strukturierte Informationen liefern, werden nicht nur schlechter bewertet - sie werden im extremen Fall gar nicht erst berücksichtigt. KI kann nur das verdichten, was klar, eindeutig und konsistent vorliegt. "Früher konkurrierten Marken um Aufmerksamkeit. Heute darum, widerspruchsfrei genug zu sein, um überhaupt in die Antwort aufgenommen zu werden", sagt Matthias Wesselmann.Generative Engine Optimization (GEO) wird zur PflichtDamit KI schnell entscheiden kann, müssen Marken Informationen strukturieren und maschinenlesbar bereitstellen. Produktdaten müssen eindeutig sein, Bewertungen und Zertifikate klar verlinkt, Widersprüche zwischen Shop, Website und Support eliminiert werden. Doppelte Wahrheiten verzeiht KI nicht - Content muss konsolidiert sein.GEO ist damit keine Option mehr, sondern operative Notwendigkeit. Die entscheidende Frage lautet daher nicht mehr: Wie erreiche ich Konsument:innen? Sondern: Wie erreiche ich die KI - bevor die Konsument:innen sie fragen?Pressekontakt:Ketchum GmbHKerstin Steglichkerstin.steglich@omc.com+491722901625Original-Content von: Ketchum Germany, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/63408/6242156