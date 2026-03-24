Mit Wirkung zum 23. März 2026 hat die Pyramid AG eine Kapitalherabsetzung im Verhältnis 4:1 umgesetzt, wodurch sich die Aktienanzahl von rund 23,1 Mio. auf 5,8 Mio. Stück reduziert. Dieser Reverse Split, der mit einem Wechsel der ISIN von DE000A40ZWM7 zu DE000A41YDL0 einhergeht, ist eine rein technische Anpassung. Ziel ist die Anhebung des Aktienkurses, um die institutionelle Fungibilität zu erhöhen und die Volatilität im Penny-Stock-Bereich zu verlassen. Zusammen mit dem Segmentwechsel in den Münchener m:access schließt diese Maßnahme die umfassende Bereinigung nach der Veräußerung des Asiengeschäfts ab. Diese strukturelle Optimierung unterstützt die fokussierte Equity Story mit Ausrichtung auf das margenstarke europäische Kerngeschäft. Wir bestätigen unser BUY-Rating mit einem angepassten Kursziel von EUR 5,40 (entspricht dem Vor-Split-Kursziel von EUR 1,35). Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/pyramid-ag
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