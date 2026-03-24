Bonn (www.anleihencheck.de) - In der vergangenen Woche beließ die Bank of England den Leitzins in einer einstimmigen Entscheidung bei 3,75%, so die Analysten von Postbank Research.Darüber hinaus sei die britische Arbeitslosenquote bei 5,2% geblieben - dem höchsten Wert seit der Covid-Zeit -, habe jedoch leicht unter den Erwartungen gelegen. Die umfangreichen Datenveröffentlichungen dieser Woche dürften helfen, das zugrunde liegende wirtschaftliche Momentum besser einzuschätzen. Am Dienstag würden die Schnellschätzungen der PMIs für März (Composite, Industrie, Dienstleistungen) zeigen, ob die moderate Expansion vom Februar trotz globaler Gegenwinde angehalten habe. Am Mittwoch würden die Inflationsdaten für Februar (CPI und PPI) veröffentlicht, nachdem der Verbraucherpreisindex im Januar bei 3,0% im Jahresvergleich gelegen habe (Kernrate 3,1%). Angesichts der geopolitisch bedingt höheren Energiepreise würden die Märkte genau darauf achten, ob sich die Inflationsrisiken wieder verstärken würden. Am Donnerstag stehe der GfK-Index zum Verbrauchervertrauen für März an. Der Freitag bringe die Einzelhandelsumsätze für Februar, nach einem kräftigen Anstieg von 4,5% gegenüber dem Vorjahr im Januar (5,5% ohne Energie). ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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