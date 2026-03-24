Brüssel (www.anleihencheck.de) - Die jüngsten Entwicklungen in der Weltpolitik verändern die Aussichten an den Rentenmärkten grundlegend, insbesondere in Europa. Was jetzt die interessantesten Segmente sind, erläutert André Figueira de Sousa, Rentenfondsmanager von DPAM.André Figueira de Sousa gehe davon aus, dass die EZB in den kommenden Monaten an ihrer Politik festhalten werde, wobei eine Zinserhöhung nicht ausgeschlossen sei. Vor dem Irankonflikt habe die Dynamik stark für Carry- und Risikostrategien gesprochen, gestützt durch eine widerstandsfähige Weltwirtschaft. Inzwischen habe der Rentenfondsmanager sein Spread-Engagement deutlich reduziert und auf eine ausgewogenere Allokation umgestellt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 anleihencheck.de