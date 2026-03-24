Bonn (www.anleihencheck.de) - In der vergangenen Woche beließ die EZB die Leitzinsen unverändert, sodass der Einlagensatz bei 2,00% blieb, so die Analysten von Postbank Research.Die EZB habe auf die möglichen Auswirkungen höherer Energiepreise infolge des Konflikts im Nahen Osten auf Inflation und Wachstum verwiesen. Die aktuellen Arbeitsmarktprojektionen der EZB sähen ein niedrigeres Wachstum und eine höhere Inflation vor, insbesondere für das Jahr 2026. Weitere Details fänden sich im PERSPEKTIVEN Memo - "EZB sieht sich gut aufgestellt, erkennt jedoch Inflationsrisiken an". Während die vorläufigen Eurozonen-Inflationsdaten für März erst zum Monatsende veröffentlicht würden, würden einige Länder - darunter Spanien - bereits in dieser Woche nationale CPI-Daten bekannt geben. Diese Veröffentlichungen würden genau beobachtet, um abschätzen zu können, in welchem Ausmaß höhere Energiepreise an die Verbraucherpreise weitergegeben würden. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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