Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Auch der Auftakt der neuen Woche stand unter dem Eindruck der Entwicklungen im Nahen Osten, so die Analysten der Helaba.Zunächst habe die Risikoaversion dominiert, später aber sei Hoffnung aufgekommen, nachdem Trump verkündet habe, die Angriffe auf Energieanlagen im Iran für fünf Tage auszusetzen. Nicht nur die Renten- und Aktienmärkte hätten am Vormittag noch neue Impulstiefs erreicht, auch die Edelmetalle hätten unter Abgabedruck gestanden. Die Wende zum Mittag sei mit Hoffnungen gekommen, die Phase der hohen Energiepreise könne bald enden. Entsprechend seien Verluste der Vortage eingegrenzt worden. Die Konjunkturbarometer würden heute wohl eher nachgeben. Ob sich dies aber in einem nachhaltigen Auspreisen der Zinserhöhungserwartungen niederschlage, sei offen, denn noch immer seien die Energiepreise stark erhöht. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 anleihencheck.de