158.280 Elektroautos wurden laut ACEA im Februar in der EU neu zugelassen und damit 20,6 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. In den ersten beiden Monaten des Jahres zusammengenommen kamen die reinen Stromer auf 18,8 Prozent Marktanteil. Im Januar waren es mit 154.230 Neuzulassungen zwar ein paar Elektroautos weniger als im Februar, doch damals entsprach das einem Wachstum von 24,3 Prozent zum Vorjahresmonat. Im Februar waren es zwar etwa 4.000 mehr ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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