© Foto: Alex Brandon - APMinuten vor Trumps Iran-Post wurden Öl-Futures im Wert von rund 650 Millionen US-Dollar gehandelt. Kurz danach brach der Ölpreis um über 13 Prozent ein, während Aktien nach oben schossen. Wer da drin war, kassierte.Noch bevor US-Präsident Donald Trump mit einem einzigen Social-Media-Beitrag die Märkte erschütterte, hatten sich am Ölmarkt bereits auffällige Bewegungen abgezeichnet. Innerhalb weniger Minuten wechselten Futures im Umfang von Millionen Barrel den Besitzer - ein Vielfaches des üblichen Handelsvolumens zu dieser frühen Stunde. Kurz darauf folgte die Nachricht, die den Markt kippen ließ: Trump kündigte an, geplante Angriffe auf die iranische Energieinfrastruktur um fünf Tage zu …Den vollständigen Artikel lesen
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