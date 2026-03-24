Chart des Tages | Unsicherheit treibt die Brent-Ölpreise in die Höhe (24.03.2026)

Ölmarkt unter Schock: Massive Bewegung bei Brent

Der Ölmarkt erlebte zuletzt eine außergewöhnlich starke Bewegung. Brent Crude konnte seine Verluste im gestrigen Handel zwar eingrenzen, nachdem der Preis zuvor um rund 10 - eingebrochen war - ein seltenes Ereignis in diesem Marktumfeld.

Auslöser waren Aussagen von Donald Trump, wonach Verhandlungen mit dem Iran laufen und kurzfristig ein Abkommen erwartet wird. Gleichzeitig wurde ein geplanter Angriff auf Energieinfrastruktur ausgesetzt und dem Iran ein Zeitfenster von fünf Tagen eingeräumt, um Gespräche abzuschließen.

- Brent WKN: 967740 - ISIN: XC0009677409 - Ticker: Brent Öl

Offiziell bestreitet Teheran jedoch weiterhin jegliche Verhandlungen. Dennoch erinnert die aktuelle Dynamik stark an frühere geopolitische Verhandlungsphasen.

Geopolitik bleibt zentraler Treiber der Brent Prognose

Trotz der diplomatischen Signale bleibt die Lage angespannt:

Israel setzt Luftangriffe fort, insbesondere auf Gasinfrastruktur

Iran reagiert mit Gegenschlägen gegen Israel sowie weitere Staaten wie Bahrain und die VAE

Golfstaaten könnten stärker in den Konflikt eingreifen

Saudi-Arabien gewährt den USA Zugang zu Militärbasen

Die VAE fokussieren sich auf wirtschaftliche Ziele im Iran...

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