Plötzliche Milliarden-Trades, politische Kehrtwenden und extreme Marktreaktionen sorgen für Unruhe an den globalen Finanzmärkten. Innerhalb weniger Minuten verschieben sich Erwartungen - mit direkten Folgen für Ölpreise, Aktien und Anleihen. Hinter den Kulissen wächst die Unsicherheit über die nächsten Schritte.Öl-Schock vor der Wahrheit: Rätselhafte Mega-Trades bewegen Milliardenmärkte Millionenschwere Ölkontrakte wechselten den Besitzer - ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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