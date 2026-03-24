Ein lange unterschätzter Konzern könnte jetzt vor einer entscheidenden Phase stehen. Die Basis stimmt, die Entwicklung nimmt Fahrt auf - und immer mehr spricht dafür, dass der Markt das Potenzial der Aktie neu bewerten muss.Operativ zeigt sich bereits, wohin die Reise geht. Umsatz und Ergebnis entwickeln sich positiv, während der Konzern seine Position konsequent ausbaut. Besonders spannend: Ein zentraler Bereich, der bislang auf die Margen drückte, könnte sich nun zum maßgeblichen Treiber für steigende ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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