Erfurt (ots) -Mit einer großen Live-Show präsentiert KiKA zusammen mit ARD und ZDF am 24. April 2026, um 19:30 Uhr bei KiKA, auf kika.de und in der KiKA-App (https://kommunikation.kika.de/presse-informationen/dossiers/kika-app-102.html) eine neue Ausgabe des "KiKA Award". Geehrt werden die Stars der Kinder aus verschiedenen Bereichen ihrer Lebenswelt und ein Engagement-Projekt, das sich für ein besseres Zusammenleben einsetzt. Beliebte KiKA-Formate übernehmen dabei die Patenschaft für insgesamt sechs Award-Kategorien.Für die ersten Kategorien hat die "KiKA Award"-Jury, bestehend aus 30 Kindern, bereits die Nominierungen aus über 2.600 bei KiKA eingereichten Vorschlägen festgelegt. Alle finalen Award-Entscheidungen fallen in den kommenden Wochen durch ein Online-Voting: Die KiKA-Fans wählen, wer am Abend der Liveshow eine Trophäe aus den Händen der prominenten Award-Patinnen und -Paten in Empfang nehmen darf.Für die Kategorie "Musik" (Voting ab sofort auf kika.de) in Patenschaft mit "Dein Song" (ZDF) und dem Moderations-Duo Luca Hänni und Jeannie Naomi Wagner sind nominiert:- Rapperin Zah1de- Sängerin Leony- Sänger Álvaro SolerFür die Kategorie "Sport" (Votingstart: 28. März auf kika.de) in Patenschaft mit dem "Tigerenten Club" (SWR) und Moderator Johannes Zenglein sind nominiert:- Kapitänin der deutschen Fußballnationalmannschaft Julia Gwinn- Kapitän der deutschen Handballnationalmannschaft Johannes Golla- Zehnkampf-Weltmeister Leo NeugebauerDie Nominierungen in den Award-Kategorien "Content Creator" "Film & Serie", "KiKA-Lieblingsmensch" und "Engagement" (Votingstart jeweils 8. April auf kika.de) folgen zeitnah.Die neue Ausgabe des "KiKA Award" wurde in Zusammenarbeit mit dem KiKA UserLab weiterentwickelt. Das interdisziplinäre Forschungs- und Entwicklungsinstrument bindet die Perspektiven von Kindern und Eltern in die redaktionelle Arbeit der KiKA-Formate ein. Ziel ist es, Inhalte gemeinsam mit Kindern zu entwickeln, die relevant, verständlich und barrierearm sind.Der "KiKA Award" ist eine Produktion von Riverside Entertainment im Auftrag von KiKA, ZDF und ARD/SWR. Verantwortliche Redakteurinnen bei KiKA sind Ricarda Kudernatsch und Steffi Warnatzsch-Abra. Für die ARD ist Nicolas Caspar (SWR) und für das ZDF Corinna Loos und Gordana Großmann verantwortlich.Weitere Informationen finden Sie auf kommunikation.kika.de.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kommunikation@kika.dekommunikation.kika.deOriginal-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6535/6242226