Zwischen Unsicherheit und Abwarten

Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich am Morgen leicht schwächer. Der DAX notiert zum Handelsbeginn moderat im Minus, ebenso der Euro Stoxx 50. Auch an den US-Börsen überwiegt eine verhaltene Tendenz: Dow Jones und S&P 500 bewegen sich knapp unter ihren Vortagesniveaus, während der technologielastige Nasdaq 100 nahezu unverändert notiert. In Asien beendete der Nikkei 225 den Handel mit einem leichten Minus.
Makroökonomischer Überblick
Im Fokus steht weiterhin der Nahostkonflikt. US-Präsident Donald Trump hat das Ultimatum an den Iran zur Öffnung der Straße von Hormus verlängert und angekündigt, geplante Angriffe auf iranische Energieanlagen vorerst auszusetzen. Teheran dementierte jedoch Gespräche, was die Unsicherheit an den Märkten hochhält. Die faktische Blockade einer der wichtigsten Handelsrouten für Öl und Gas treibt die Sorgen um Inflation und Konjunktur erneut an.
Meistgehandelte Aktien im Überblick
Bei Nagarro richten sich die Blicke auf die vorläufigen Geschäftszahlen und den bestätigten Ausblick. Der IT-Dienstleister erreichte seine Umsatzziele, musste jedoch einen Rückgang des operativen Ergebnisses hinnehmen, den das Unternehmen vor allem auf Wechselkurseffekte zurückführt. Entlastend wirkt der Abschluss einer unabhängigen Untersuchung, die frühere Vorwürfe gegen das Unternehmen als unbegründet einstufte und damit einen Unsicherheitsfaktor vom Tisch räumt.
Drägerwerk sorgt mit der Vorlage endgültiger Zahlen ebenfalls für Aufmerksamkeit. Der Medizin- und Sicherheitstechnikkonzern berichtet über einen gestiegenen Jahresüberschuss und kündigt eine erneute Erhöhung der Dividende an. Damit bestätigt das Unternehmen seine operative Stärke und setzt ein Signal finanzieller Kontinuität.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Turbos Open End
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Knock-Out Barriere
|Hebel
|Laufzeit
|Gold
|Bull
|UN13HK
|38,33
|3961,955516 USD
|9,72
|Open End
|DAX
|Bear
|UN5CZW
|21,03
|24620,731943 Punkte
|10,75
|Open End
|DAX
|Bull
|UG4ZBQ
|11,49
|21460,521231 Punkte
|20,13
|Open End
|DAX
|Bear
|UN2Z0Y
|72,62
|29815,088559 Punkte
|3,09
|Open End
|Nvidia Corp.
|Bear
|UG8KWS
|4,00
|222,246852 USD
|3,78
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand:24.03.2026; 10:30 Uhr;
Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Cap
|Omega
|Letzter Bewertungstag
|United Internet AG
|Call
|UN021T
|0,75
|38,00 EUR
|-
|6,66
|16.09.2026
|DAX
|Put
|UN0JCZ
|6,02
|22500,00 Punkte
|-
|37,49
|18.12.2026
|Amazon.com Inc.
|Call
|HD5AFP
|4,66
|160,00 USD
|-
|42,96
|17.06.2026
|DAX
|Call
|UG9YZB
|2,42
|27300,00 Punkte
|-
|13,62
|18.12.2026
|DAX
|Call
|UG9YZA
|2,53
|27200,00 Punkte
|-
|13,42
|18.12.2026
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 24.03.2026; 10:30 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Faktor
|Laufzeit
|DAX
|Short
|UN62V6
|11,03
|23408,988667 Punkte
|-30
|Open End
|DAX
|Long
|UN62V5
|6,63
|21898,731333 Punkte
|30
|Open End
|Tesla Inc.
|Long
|UG6WQ6
|1,47
|20391,421298 Punkte
|10
|Open End
|DAX
|Long
|HD6QGB
|6,81
|18881,08357 Punkte
|6
|Open End
|DAX
|Short
|UG611R
|1,31
|24163,541698 Punkte
|-15
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 24.03.2026; 10:30 Uhr;
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