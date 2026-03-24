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"Furniture China" kündigt die wegweisende Ausgabe 2026 an: Wo Design Geschäftsmöglichkeiten erschafft



24.03.2026 / 11:05 CET/CEST

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Organisatoren: CNFA und IM Sinoexpo SHANGHAI, 24. März 2026 /PRNewswire/ -- Die Furniture China , Asiens führende Möbelmesse, hat ihre wegweisende Ausgabe 2026 angekündigt, die mit einer mutigen neuen strategischen Vision die Branchenlandschaft grundlegend verändern soll. Die Veranstaltung findet vom 7. bis 11. September 2026statt und erstreckt sich -gemeinsam mit der Maison Shanghai- über eine Fläche von 350.000 m² in 50 Hallen in Pudong. Sie bietet Fachleuten aus aller Welt fünf Tage lang Produktinnovationen, herausragendes Design und internationale Geschäftsmöglichkeiten. Mit einer verstärkten internationalen Beteiligung und einer sorgfältig kuratierten Zonenplanung geht die Furniture China 2026 (8.-11. September, SNIEC) über ihren traditionellen Schwerpunkt auf Polster- und Esszimmermöbel hinaus. Neue Sonderbereiche rücken eine größere Halle für Outdoor-Möbel mit stilvollen, funktionalen Designs in den Mittelpunkt, ergänzt durch einen spektakulären Bereich für gewerbliche Objektmöbel, in dem führende Marken und aufstrebende Aussteller hochwertige Bürolösungen präsentieren. Die parallel stattfindende FMC Premium China (FMP) wird erneut Hersteller und Materialinnovatoren zusammenbringen und fortschrittliche Techniken sowie topaktuelles Design präsentieren, das Ästhetik und Funktionalität in Einklang bringt. "Nach 30 Jahren im Dienste der globalen Möbelbranche schlagen wir ein neues Kapitel auf, das sich durch einen schärferen strategischen Fokus und eine höhere Marktreaktionsfähigkeit auszeichnet", sagte Stella Zhong, CEO und Leiterin der Furniture China. "Unsere Ausgabe 2026 ist eine dynamische Plattform, die darauf ausgelegt ist, Branchenveränderungen zu antizipieren, den Exporthandel durch eine exzellente Lieferkette zu ermöglichen und beispiellose Chancen für internationale Einkäufer zu schaffen." Das Vertrauen der Branche ist weiterhin stark: 90 % der wichtigsten Aussteller haben bereits wieder gebucht, darunter mehrere internationale und inländische Marken -Ashley, AICO, HTL, AHOME, ENOVA, Fursysund weitere -, die in diesem Jahr zur Messe zurückkehren. Maison Shanghai 2026 präsentiert neue Kategorien und Designschwerpunkte Als Meilenstein einer neuen Ära der Weiterentwicklung setzt sich die Maison Shanghai 2026 (7.-11. September, SWEECC) weiterhin für Designwerte ein, die Wohnräume aufwerten und Lebensstile verändern. Auf einer Fläche von 80.000 m²führt die Messe die Kategorien Küche & Bad und Smart Home ein, ergänzt durch kuratierte Themenausstellungen, die gemeinsam mit globalen Design-Communities entwickelt wurden Renommierte Auszeichnungen werden die chinesische Kreativität noch stärker mit den internationalen Märkten verbinden. Unter dem Motto "Design 8" präsentieren vier spezielle Hallen - Design Solutions, Design Business, Design Highland und Design Living- eine kuratierte Mischung aus Lifestyle-Exponaten, Boutique-Kollektionen und kulturellem Kunsthandwerk. Eine Reihe von Designforen ergänzt die Ausstellungen und bietet Einkäufern, Händlern, Designern und Medien aus aller Welt ein umfassendes Erlebnis in Sachen Beschaffung und Networking. Optimieren Sie Ihren Besuch Die DTS und die offizielle App bieten eine nahtlose Registrierung und intelligente Tools wie LeadGrab, die internationale Einkäufer und Aussteller optimal zusammenbringen. Merken Sie sich den Termin vor! 7. bis 11. September 2026 im SNIEC und SWEECC, Pudong.

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