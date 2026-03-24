Die Analysten der Citibank haben in einer neu veröffentlichten Studie 96 Werte als sehr attraktiv identifiziert, und das auf Basis einer von vielen wenig beachteten Spezial-Kennzahl. In einer neu veröffentlichten Studie hat die Citibank ihren long-orientierten Return on Equity Trend Basket neu sortiert, der auf Aktien mit einem wachsenden ROE setzt. Dabei könnten auch für Investoren einige spannende Werte dabei sein. Die Analysten der Citibank schrieben ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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