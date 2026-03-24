Prognosemärkte wie Polymarket verschärfen ihre Maßnahmen gegen Insiderhandel. Zuvor hatten Nutzer mit verdächtig gutem Timing beträchtliche Gewinne eingefahren. Wettplattformen wie Polymarket und Kalshi standen zuletzt unter Druck, weil sie zu wenig gegen Insiderhandel tun. Nun haben beide Anbieter Schritte unternommen, um solche manipulierte Wetten zu verhindern. Polymarket präzisierte am 23. März 2026 seine Regeln: Nutzer dürfen demnach weder gestohlene ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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