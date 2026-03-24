Köln (ots) -Der Sommer bekommt ein Upgrade: Von Juni bis September tourt die TOGGO Tour durch zehn deutsche Städte und bringt jede Menge Spaß, Action und die Lieblingsstars der Kinder direkt zu den Familien. Mit neuen Stopps wie Heidelberg, Bochum oder Lüneburg wird die Tour noch bunter und sorgt auf nahezu 4000 Quadratmetern mit einem unterhaltsamen Bühnenprogramm und zahlreichen Spielstationen für einen unvergesslichen Tag. Der Eintritt ist wie immer kostenlos.Die vielen Erlebnisstationen laden zum Austoben ein. Beim allseits beliebten "Buzzer-Run" vom genialen Tüftler Woozle Goozle dreht sich alles um Ausdauer und Geschicklichkeit. SpongeBob Schwammkopf fördert mit dem "Quallen-Run" spielerisch das Umweltbewusstsein, und noch mehr sportliche Herausforderungen bietet die NFL mit einer Spielstation rund um American Football. Neu mit dabei ist die Aktionsinsel von TOGGO GG: Hier heißt es schnell reagieren, ausweichen und dranbleiben.In der Toggolino Spaßwelt haben auch die ganz Kleinen einiges zu entdecken. Dort warten die PAW Patrol-Zentrale, das Peppa Pig-Spielehaus und die Toggolino Hüpfburg auf sie. Natürlich stehen auch wieder die beliebten TOGGO Stars für Fotos bereit: PAW Patrol, SpongeBob Schwammkopf, Peppa Pig - und erstmals mit dabei: Woozle Goozle und Weihnachtsmann & Co. KG.Auf der Bühne führen bekannte TOGGO Gesichter durch das siebenstündige Programm. Von Stadt zu Stadt präsentieren verschiedene Acts wie Kiyanes oder die Honigkuchenpferde ihre neusten Hits. Für sportliche Abwechslung sorgen BMX-Freestyler Chris Böhm und Fußball-Freestyler Jannik Freestyle. Abgerundet wird die Show durch Games mit TOGGO GG, Weihnachtsmann & Co. KG oder ein interaktives Quiz mit GEOLINO. Am Ende winkt wie immer die TOGGO Hauptverlosung mit tollen Preisen.Wer zwischendurch eine Pause braucht, wird in der Food Zone fündig oder kann im TOGGO Shop nach Fanartikeln stöbern.Weitere Informationen zur TOGGO Tour unter: TOGGO Tour 2026: Spiel, Spaß und Action in 10 Städten | toggo.deDie Termine der TOGGO Tour 2026 in der Übersicht:WiesbadenKurpark (im Rahmen des Theatriums)13. - 14.06.2026ErfurtTheaterplatz (im Rahmen des Krämerbrückenfests)20. - 21.06.2026HeidelbergUniversitätsplatz (im Rahmen der Heidelberger Schlossbeleuchtung)11. - 12.07.2026MagdeburgElbauenpark - Seebühne18. - 19.07.2026RostockNeuer Markt (im Rahmen der Hanse Sail)08. - 09.08.2026BremerhavenWilly-Brandt-Platz (im Rahmen der Maritimen Tage)15. - 16.08.2026KölnPicassoplatz (in Kooperation mit der gamescom)29. - 30.08.2026BochumHusemannplatz (im Rahmen des Musiksommers)12. - 13.09.2026Weissenhäuser StrandFestivalwiese19. - 20.09.2026LüneburgAm Sande (im Rahmen des Lüneburger Erlebniswochenendes)26. - 27.09.2026Neuigkeiten und Informationen im RTL Media HubIm Media Hub unter media.rtl.com finden Journalist:innen alle Neuigkeiten und Informationen von RTL Deutschland und der RTL Group. Abonnieren Sie einfach nach der Registrierung auf Ihrer Profilseite die Marken und Interessen, zu denen Sie Pressemitteilungen und Highlight-Newsletter erhalten möchten. Außerdem finden Sie hier u.a. exklusive Preview-Videos, Bildproduktionen der Formate sowie O-Töne von Verantwortlichen und Protagonist:innen.Pressekontakt:Victoria Körner | Communication Managerin Multichannel, Kids & CP | T: +49 0221 456-51013 | victoria.koerner@rtl.deMatthias Brücher | Senior Communication Manager Multichannel, Kids & CP | T: +49 221-456-51015 | matthias.bruecher@rtl.deOriginal-Content von: SUPER RTL, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6892/6242242