Köln (ots) -
Der Sommer bekommt ein Upgrade: Von Juni bis September tourt die TOGGO Tour durch zehn deutsche Städte und bringt jede Menge Spaß, Action und die Lieblingsstars der Kinder direkt zu den Familien. Mit neuen Stopps wie Heidelberg, Bochum oder Lüneburg wird die Tour noch bunter und sorgt auf nahezu 4000 Quadratmetern mit einem unterhaltsamen Bühnenprogramm und zahlreichen Spielstationen für einen unvergesslichen Tag. Der Eintritt ist wie immer kostenlos.
Die vielen Erlebnisstationen laden zum Austoben ein. Beim allseits beliebten "Buzzer-Run" vom genialen Tüftler Woozle Goozle dreht sich alles um Ausdauer und Geschicklichkeit. SpongeBob Schwammkopf fördert mit dem "Quallen-Run" spielerisch das Umweltbewusstsein, und noch mehr sportliche Herausforderungen bietet die NFL mit einer Spielstation rund um American Football. Neu mit dabei ist die Aktionsinsel von TOGGO GG: Hier heißt es schnell reagieren, ausweichen und dranbleiben.
In der Toggolino Spaßwelt haben auch die ganz Kleinen einiges zu entdecken. Dort warten die PAW Patrol-Zentrale, das Peppa Pig-Spielehaus und die Toggolino Hüpfburg auf sie. Natürlich stehen auch wieder die beliebten TOGGO Stars für Fotos bereit: PAW Patrol, SpongeBob Schwammkopf, Peppa Pig - und erstmals mit dabei: Woozle Goozle und Weihnachtsmann & Co. KG.
Auf der Bühne führen bekannte TOGGO Gesichter durch das siebenstündige Programm. Von Stadt zu Stadt präsentieren verschiedene Acts wie Kiyanes oder die Honigkuchenpferde ihre neusten Hits. Für sportliche Abwechslung sorgen BMX-Freestyler Chris Böhm und Fußball-Freestyler Jannik Freestyle. Abgerundet wird die Show durch Games mit TOGGO GG, Weihnachtsmann & Co. KG oder ein interaktives Quiz mit GEOLINO. Am Ende winkt wie immer die TOGGO Hauptverlosung mit tollen Preisen.
Wer zwischendurch eine Pause braucht, wird in der Food Zone fündig oder kann im TOGGO Shop nach Fanartikeln stöbern.
Weitere Informationen zur TOGGO Tour unter: TOGGO Tour 2026: Spiel, Spaß und Action in 10 Städten | toggo.de
Die Termine der TOGGO Tour 2026 in der Übersicht:
Wiesbaden
Kurpark (im Rahmen des Theatriums)
13. - 14.06.2026
Erfurt
Theaterplatz (im Rahmen des Krämerbrückenfests)
20. - 21.06.2026
Heidelberg
Universitätsplatz (im Rahmen der Heidelberger Schlossbeleuchtung)
11. - 12.07.2026
Magdeburg
Elbauenpark - Seebühne
18. - 19.07.2026
Rostock
Neuer Markt (im Rahmen der Hanse Sail)
08. - 09.08.2026
Bremerhaven
Willy-Brandt-Platz (im Rahmen der Maritimen Tage)
15. - 16.08.2026
Köln
Picassoplatz (in Kooperation mit der gamescom)
29. - 30.08.2026
Bochum
Husemannplatz (im Rahmen des Musiksommers)
12. - 13.09.2026
Weissenhäuser Strand
Festivalwiese
19. - 20.09.2026
Lüneburg
Am Sande (im Rahmen des Lüneburger Erlebniswochenendes)
26. - 27.09.2026
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Pressekontakt:
Victoria Körner | Communication Managerin Multichannel, Kids & CP | T: +49 0221 456-51013 | victoria.koerner@rtl.de
Matthias Brücher | Senior Communication Manager Multichannel, Kids & CP | T: +49 221-456-51015 | matthias.bruecher@rtl.de
Original-Content von: SUPER RTL, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6892/6242242
Der Sommer bekommt ein Upgrade: Von Juni bis September tourt die TOGGO Tour durch zehn deutsche Städte und bringt jede Menge Spaß, Action und die Lieblingsstars der Kinder direkt zu den Familien. Mit neuen Stopps wie Heidelberg, Bochum oder Lüneburg wird die Tour noch bunter und sorgt auf nahezu 4000 Quadratmetern mit einem unterhaltsamen Bühnenprogramm und zahlreichen Spielstationen für einen unvergesslichen Tag. Der Eintritt ist wie immer kostenlos.
Die vielen Erlebnisstationen laden zum Austoben ein. Beim allseits beliebten "Buzzer-Run" vom genialen Tüftler Woozle Goozle dreht sich alles um Ausdauer und Geschicklichkeit. SpongeBob Schwammkopf fördert mit dem "Quallen-Run" spielerisch das Umweltbewusstsein, und noch mehr sportliche Herausforderungen bietet die NFL mit einer Spielstation rund um American Football. Neu mit dabei ist die Aktionsinsel von TOGGO GG: Hier heißt es schnell reagieren, ausweichen und dranbleiben.
In der Toggolino Spaßwelt haben auch die ganz Kleinen einiges zu entdecken. Dort warten die PAW Patrol-Zentrale, das Peppa Pig-Spielehaus und die Toggolino Hüpfburg auf sie. Natürlich stehen auch wieder die beliebten TOGGO Stars für Fotos bereit: PAW Patrol, SpongeBob Schwammkopf, Peppa Pig - und erstmals mit dabei: Woozle Goozle und Weihnachtsmann & Co. KG.
Auf der Bühne führen bekannte TOGGO Gesichter durch das siebenstündige Programm. Von Stadt zu Stadt präsentieren verschiedene Acts wie Kiyanes oder die Honigkuchenpferde ihre neusten Hits. Für sportliche Abwechslung sorgen BMX-Freestyler Chris Böhm und Fußball-Freestyler Jannik Freestyle. Abgerundet wird die Show durch Games mit TOGGO GG, Weihnachtsmann & Co. KG oder ein interaktives Quiz mit GEOLINO. Am Ende winkt wie immer die TOGGO Hauptverlosung mit tollen Preisen.
Wer zwischendurch eine Pause braucht, wird in der Food Zone fündig oder kann im TOGGO Shop nach Fanartikeln stöbern.
Weitere Informationen zur TOGGO Tour unter: TOGGO Tour 2026: Spiel, Spaß und Action in 10 Städten | toggo.de
Die Termine der TOGGO Tour 2026 in der Übersicht:
Wiesbaden
Kurpark (im Rahmen des Theatriums)
13. - 14.06.2026
Erfurt
Theaterplatz (im Rahmen des Krämerbrückenfests)
20. - 21.06.2026
Heidelberg
Universitätsplatz (im Rahmen der Heidelberger Schlossbeleuchtung)
11. - 12.07.2026
Magdeburg
Elbauenpark - Seebühne
18. - 19.07.2026
Rostock
Neuer Markt (im Rahmen der Hanse Sail)
08. - 09.08.2026
Bremerhaven
Willy-Brandt-Platz (im Rahmen der Maritimen Tage)
15. - 16.08.2026
Köln
Picassoplatz (in Kooperation mit der gamescom)
29. - 30.08.2026
Bochum
Husemannplatz (im Rahmen des Musiksommers)
12. - 13.09.2026
Weissenhäuser Strand
Festivalwiese
19. - 20.09.2026
Lüneburg
Am Sande (im Rahmen des Lüneburger Erlebniswochenendes)
26. - 27.09.2026
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