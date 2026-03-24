Gold bricht ein, Silber wird zerlegt, die Minen erleben ein Desaster. Die vergangene Woche war nichts für schwache Nerven. Die Minen verloren mehr als 20 Prozent im Schnitt, bei einigen Aktien gab es Rücksetzer von 50 Prozent und mehr. "Das ist sicherlich einer der heftigsten Einbrüche in kurzer Zeit, den wir je gesehen haben", sagt Markus Bußler.Doch wie kam es zu diesem Einbruch? Der Krieg, die Blockade der Straße von Hormus, der Ölpreis-Anstieg. All das war Gift für den Goldpreis. "Anleger haben ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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