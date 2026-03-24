Europas Automarkt steht an einem Wendepunkt. Elektroautos gewinnen rasant an Bedeutung und verändern die Spielregeln der Branche. Gleichzeitig sorgen neue Förderungen und geopolitische Risiken für ein spannendes Spannungsfeld.Elektroautos treiben Europas Automarkt leicht nach oben Der europäische Automarkt hat im Februar leicht zugelegt, angetrieben durch die steigende Nachfrage nach Elektrofahrzeugen. Insgesamt stiegen die Neuzulassungen um ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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