EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Zalando SE / Aktienrückkaufprogramm

Zalando SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



24.03.2026 / 11:24 CET/CEST

Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

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BEKANNTMACHUNG NACH ART. 5 ABS. 1 LIT. B) UND ABS. 3 DER VERORDNUNG (EU) NR. 596/2014 SOWIE ART. 2 ABS. 2 UND ABS. 3 DER DELEGIERTEN VERORDNUNG (EU) NR. 2016/1052 // AKTIENRÜCKKAUF - 2. ZWISCHENMELDUNG

BERLIN, 24. März 2026 // Vom 16. März 2026 bis einschließlich 20. März 2026 wurden insgesamt 2.389.010 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufsprogramms der Zalando SE erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 12. März 2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) Verordnung (EU) Nr. 596/2014 sowie Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 12. März 2026 mitgeteilt wurde.

Dabei wurden Aktien wie folgt erworben:

Datum Aggregiertes Volumen (Anzahl Aktien) Volumen-

gewichteter Durchschnittskurs (EUR) Handelsplatz (MIC) 16/03/2026 84.752 23,1726 XETA 16/03/2026 70.104 23,1794 CEUX 16/03/2026 22,.81 23,1231 TQEX 16/03/2026 940 22,8346 AQEU 17/03/2026 49.487 23,8824 XETA 17/03/2026 46.174 23,8756 CEUX 17/03/2026 11.142 23,9233 TQEX 17/03/2026 461 23,9009 AQEU 18/03/2026 210.260 23,6863 XETA 18/03/2026 162.702 23,6957 CEUX 18/03/2026 34.670 23,6778 TQEX 18/03/2026 170 23,5500 AQEU 19/03/2026 475.260 22,7387 XETA 19/03/2026 256.254 22,6987 CEUX 19/03/2026 41.518 22,7390 TQEX 19/03/2026 54.761 22,6671 AQEU 20/03/2026 496.418 22,1809 XETA 20/03/2026 270.925 22,3377 CEUX 20/03/2026 43.868 22,4616 TQEX 20/03/2026 56.963 21,8987 AQEU

Eine Aufstellung der getätigten Einzelgeschäfte innerhalb eines Tages ist auf der Website der Gesellschaft unter https://corporate.zalando.com/de/investor-relations/share-buy-back veröffentlicht.

Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen dieses Aktienrückkaufprogramms im Zeitraum vom 12.März 2026 bis einschließlich 20. März 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf 2.742.474 Stück.

Die Aktienrückkäufe werden durch ein unabhängiges Kreditinstitut über die Börse und multilaterale Handelssysteme durchgeführt.

Zalando SE

Der Vorstand