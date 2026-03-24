Berlin (ots) -Ab sofort ist die Anmeldung möglich: Das diesjährige Forum Brandschutzerziehung und -aufklärung des Deutschen Feuerwehrverbandes (DFV) und der Vereinigung zur Förderung des Deutschen Brandschutzes (vfdb) findet am 13. und 14. November 2026 in Berlin statt. "Das Forum hat wie immer eine große Anzahl interessanter Vorträge im Angebot. Diesmal lohnt sich die Fahrt zur Veranstaltung besonders: Die Berliner Feuerwehr feiert 175-jähriges Jubiläum!", freut sich Frieder Kircher, Vorsitzender des Ausschusses "Brandschutzerziehung, Brandschutzaufklärung und Selbsthilfe" von DFV und vfdb. Das Jubiläumsjahr war der Anlass, die größte Veranstaltung zu Brandschutzerziehung und -aufklärung in Deutschland in der Bundeshauptstadt durchzuführen."Das Forum reagiert mit seinen Themen auf die aktuellen Herausforderungen, die sich den Feuerwehren auch in der Aufklärung stellen. Angesichts der geopolitischen Lage und der Auswirkungen des Klimawandels ist beispielsweise das Thema Resilienz und Vorsorge sehr viel präsenter in der Bevölkerung als noch vor ein paar Jahren", erläutert DFV-Vizepräsident Hermann Schreck.Organisatorisch bedingt gibt es in diesem Jahr ein geändertes zeitliches Konzept: Am Freitag, 13. November, ist ab 16 Uhr Eröffnung mit anschließender Abendveranstaltung und Gelegenheit zum Austausch. Die Vorträge und Workshops finden am Samstag, 14. November, von 8.30 Uhr bis 16.30 Uhr statt. Veranstaltungsort ist das Seminaris Campushotel Berlin. Die Teilnahme kostet pro Person 179 Euro. Sie ist begrenzt und erfolgt nach Reihenfolge der Anmeldungen. Die Anmeldung ist unter https://www.feuerwehrverband.de/veranstaltungen/forum-beba/ möglich. Dort folgt auch das detaillierte Programm.Pressekontakt:Deutscher Feuerwehrverband e. V. (DFV)Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitSilvia OestreicherTelefon: 030-28 88 48 823E-Mail: oestreicher@dfv.orgFacebook: www.facebook.de/112willkommenfeuerwehrverband.deOriginal-Content von: Deutscher Feuerwehrverband e. V. (DFV), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/50093/6242270