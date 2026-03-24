Bonn (www.anleihencheck.de) - Japan wird in dieser Woche die Inflationsdaten (CPI) für Februar veröffentlichen, so die Analysten von Postbank Research.Während die Inflation zu Jahresbeginn mit 1,5% im Januar noch niedrig gewesen sei, könnte der Preisdruck ab März zunehmen - ausgelöst durch die höheren Öl- und Gaspreise infolge des Konflikts im Nahen Osten. Japan sei in hohem Maße auf Öl- und Gasimporte aus dieser Region angewiesen. Die jüngste Schließung der Straße von Hormus könnte daher erhebliche Auswirkungen auf die inländischen Energiepreise haben. Bei ihrer jüngsten geldpolitischen Sitzung habe die Bank of Japan den Leitzins angesichts der volatilen Marktbedingungen unverändert bei 0,75% belassen. Zugleich habe die BoJ betont, dass sie die Auswirkungen der Schwankungen an den globalen Finanzmärkten sowie der gestiegenen Rohölpreise auf die japanische Wirtschaft aufmerksam beobachten werde. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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