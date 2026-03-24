Die Pfalzwerke bringen gemeinsam mit Cariqa eine eigene Ladekarte auf den Markt. An den eigenen Ladesäulen gelten damit je nach Tageszeit unterschiedliche Kilowattstundenpreise, die deutlich unter den Ad-hoc-Kosten liegen. Zudem ermöglicht die Ladekarte den Zugang zu mehr als 700.000 Ladepunkten anderer Betreiber in ganz Europa. Das Berliner Startup Cariqa will über seine App Elektroautofahrer mit Ladestationsbetreibern (CPOs) verbinden - und zwar ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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