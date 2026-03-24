© Foto: Dall-EDer Kryptomarkt zeigt sich am Dienstag überraschend robust, obwohl sich die geopolitische Lage im Nahen Osten weiter zuspitzt. Bitcoin stieg am Dienstagvormittag um 4,5 Prozent auf 71.200 US-Dollar. Auch andere große Kryptowährungen verzeichneten Gewinne: Ethereum notiert 6 Prozent höher bei 2.160 US-Dollar. XRP notiert 4 Prozent höher bei 1,42 US-Dollar. Am stärksten springt Solana mit 7,5 Prozent Plus auf 91,9 US.Dollar, gefolgt von Doge mit 6,3 Prozent. Die Gesamtmarktkapitalisierung steigt um 3,9 Prozent auf 2,43 Billionen US-Dollar. Golfstaaten vor möglichem Kriegseintritt Auslöser der neuen Unsicherheit sind Berichte, wonach Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate …Den vollständigen Artikel lesen
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