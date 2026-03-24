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Drohnenkrieg eskaliert - und diese Aktie greift nach zwei Mega-Märkten
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XTB
24.03.2026 12:05 Uhr
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Hellofresh Aktie im Fokus: Nachfrage schwach - Jetzt Aktien kaufen?

Die Hellofresh Aktie steht aktuell massiv unter Druck. Der Kochboxenversender kämpft weiterhin mit einer schwächelnden Nachfrage, sinkenden Umsätzen und einem enttäuschenden Ausblick für die kommenden Jahre.

Die jüngsten Unternehmenszahlen und Prognosen sorgten für einen deutlichen Kursrückgang - die Aktie fiel zeitweise auf ein Rekordtief unter 4 Euro.

Für Anleger stellt sich daher die entscheidende Frage: Ist jetzt ein guter Zeitpunkt, Hellofresh Aktien zu kaufen - oder überwiegen die Risiken?

Vollständigen Artikel weiterlesen

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