Diese Bank hat ab sofort einen neuen Tagesgeld-Kracher mit 3,25 Prozent Zinsen gestartet und bietet außerdem auch noch ein Festgeld mit sehr attraktiven Konditionen. Das müssen Anleger jetzt wissen. In Deutschland kämpfen immer mehr Banken um die Spitzenposition beim Tagesgeld vor allem angesichts dessen, dass im Laufe des Jahres womöglich wieder mit Zinsanhebungen durch die EZB zu rechnen ist. Am 24.03. hat nun die Bank of Scotland ihr neues Tagesgeld-Angebot ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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