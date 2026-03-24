Die vorläufigen Ergebnisse von Nagarro für das Geschäftsjahr 2025 lagen leicht unter den Erwartungen, mit einem Umsatz von 999,3 Mio. EUR (+2,8% im Vergleich zum Vorjahr) und einem berichteten EBITDA von 118,7 Mio. EUR, was einem Rückgang von 11,5% im Vergleich zum Vorjahr entsprach, hauptsächlich beeinflusst durch Sondereffekte. Das bereinigte EBITDA lag mit 138,2 Mio. EUR um 6% unter dem Vorjahreswert, hauptsächlich belastet durch Währungseffekte auf konzerninterne Darlehen. Operativ zeigte sich die Leistung solide, gestützt von einem Anstieg des Bruttogewinns um 8,6% im Vergleich zum Vorjahr. Der Ausblick für das Geschäftsjahr 2026 deutet solide Margen an, allerdings belasten makroökonomische Risiken im Zusammenhang mit dem Iran-Konflikt die prognostizierte Entwicklung. Wir haben unsere Schätzungen gesenkt, was zu einem angepassten Kursziel von 87,00 EUR (von 92 EUR) führt. Wir bestätigen dennoch unsere BUY-Empfehlung. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/nagarro-se
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