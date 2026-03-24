Die aktuellen geopolitischen Spannungen rund um den Iran wirken als unterstützender makroökonomischer Hintergrund für Verbio, anstatt als Gegenwind. Angesichts bereits erhöhter Energiepreise ist es wahrscheinlich, dass zusätzlicher Druck auf die Märkte für fossile Brennstoffe den politischen Fokus auf Energiesicherheit und damit auf Biokraftstoffe verstärkt, was wiederum eine stärkere politische Unterstützung zur Folge haben sollte. Im Vergleich zur Energiekrise von 2022 nach der russischen Invasion in der Ukraine, als die politischen Reaktionen deutlich intensiviert wurden, könnte eine ähnliche Dynamik allmählich wieder auftauchen, wenn auch in geringerem Maße. In Kombination mit bereits verschärften regulatorischen Rahmenbedingungen in Europa und den USA sollte dieses Umfeld die anhaltende Nachfrage nach Biokraftstoffangeboten im mittelfristigen bis langfristigen Zeitraum unterstützen. Vor diesem Hintergrund erhöhen wir unsere Schätzungen und heben unser Kursziel auf 44,00 EUR von zuvor 32,00 EUR an und bestätigen unsere BUY-Empfehlung, da die zweite Energiekrise innerhalb weniger Jahre als neuer Katalysator für eine stärkere politische Unterstützung wirken könnte. Am 14. April wird das Unternehmen Einblicke aus erster Hand auf unserer online German Select-Konferenz geben. Registrieren Sie sich hier: https://research-hub.de/conference/german-select-vii Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/verbio-se





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