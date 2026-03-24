Powell Industries - POWL: KI & Serverfarmen treiben den Aktienkurs!

Megatrend Netzmodernisierung!

Auftragsbestand: 1.6 Mrd. bei Powell Industries (POWL)! Der massive Energiehunger erzwingt die Modernisierung der Stromnetze!

Powell Industries (POWL) - ISIN US7391281067

Rückblick: Ein Kursplus von rund 91 Prozent, ein intakter Aufwärtstrend und eine Widerstandslinie knapp unter 546 USD formieren das Breakout-Setup im Chartbild der Powell-Industries-Aktie. Die positive Reaktion auf die jüngste Quartalsmeldung vom 3. Februar zeigt, dass der Markt dem Wertpapier gegenüber wohlwollend gestimmt ist.

Powell-Aktie: Chart vom 23.03.2026, Kürzel: POWL Kurs: 542.59 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Beim Überschreiten der genannten Linie wäre das Kaufsignal wieder scharf. Kursziel ist das Allzeithoch der Powell-Industries-Aktie vom 12. Februar. Die nächsten Quartalszahlen kommen am 4. Mai, sodass diese vorerst einem Swingtrade nicht im Wege stehen. Längerfristig orientierte Investoren, die auf den Megatrend der Netzmodernisierung setzen, lassen sich davon sowieso nicht irritieren.

Mögliches bärisches Szenario

Powell Industries profitiert von einem globalen Megatrend. Trader könnten Kursschwächen als Kaufsignale interpretieren. Wer sich rein charttechnisch orientiert, steigt unterhalb der unteren gelben Linie erst einmal aus.

Meinung

Powell Industries legt trotz sportlichem KGV über 30 wieder zu . Treiber bleibt der massive Energiehunger von KI und Serverfarmen, der eine Modernisierung der Stromnetze erzwingt, wovon Powell als Anbieter elektrischer Verteilanlagen direkt profitiert. Operativ läuft es rund: Die Bruttomarge stieg im Q1 2026 um 3.8 Prozentpunkte auf 28.4 Prozent, dank starker Projekte und Nachträgen, während 60 Prozent des 1.6 Milliarden USD Auftragsbestands innerhalb von 12 Monaten umgesetzt werden sollen. Wachstum ist auch längerfristig geplant, mit möglicher 100 Millionen USD Investition in neue Kapazitäten und erwarteten zweistelligen Zuwächsen ab 2027, während LNG stabil bleibt und Petrochemie nach einem Großprojekt schwächelt - unterm Strich ein Profiteur des Infrastrukturbooms mit ordentlich Strom auf der Leitung.



Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Marktkapitalisierung: 6.59 Milliarden USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 121.51 Millionen USD

Meine Meinung zu Powell Industries ist bullisch.

Quellennachweis: https://www.ad-hoc-news.de/boerse/news/ueberblick/verizon-communications-inc-aktie-im-aufwind-staerke-am-dow-jones-trotz/68949654

Veröffentlichungsdatum: 21.03.2026

Autor: Thomas Canali

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