Die BYD-Aktie zeigt seit dem Tief Anfang Februar mit Kursen unter 10 € wieder aufstrebende Tendenz und notiert am Dienstagmorgen bei 11,65 €. Ist das jetzt ein guter Zeitpunkt, um zu kaufen? BYD verdoppelt Absatz in Europa Immer mehr Autofahrer in Europa setzen auf elektrisch angetriebene Fahrzeuge. Das geht aus der heute veröffentlichten Absatzstatistik des Herstellerverbandes ACEA hervor. Demzufolge wurden in der Europäischen Union im Januar und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de