Die Deutsche Pfandbriefbank-Aktie konnte sich gestern mit rund +10% stark erholen. Am Dienstag gewinnt sie aktuell +1,2% und steht bei knapp 3,10 €. Insgesamt befindet sie sich in einer sehr schwachen Situation. Was ist hier zu erwarten? US-Geschäft belastet massiv Das abgelaufene Geschäftsjahr steht ganz im Zeichen des Rückzugs aus dem US-Immobiliengeschäft. Damit ist der Eintritt von 2017 gescheitert. Der Ausstieg ist mit hohen Abschreibungen verbunden, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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