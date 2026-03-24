Quantencomputing steht noch am Anfang seiner Entwicklung, gilt jedoch als eine der potenziell disruptivsten Technologien der kommenden Jahrzehnte. Während klassische Computer mit Bits arbeiten, die nur die Zustände 0 oder 1 annehmen können, nutzen Quantencomputer sogenannte Qubits und können dadurch komplexe Berechnungen parallel durchführen. Trotz hoher Risiken sehen einige Analysten der Wall Street bei ausgewählten Unternehmen der Branche weiterhin ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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