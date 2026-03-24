Die Nintendo-Aktie bekommt derzeit Gegenwind an der Börse. Nachdem der Kurs des japanischen Gaming-Konzern bereits in den letzten fünf Handelstagen fast -7% verloren hat, geht es am Dienstagmorgen um weitere -7% bergab. Was drückt auf den Kurs von Nintendo und ist es für Anleger eine gute Kaufgelegenheit? Die Switch 2 schwächelt Die Nintendo-Aktie gerät heute aufgrund der Nachricht einer Produktionskürzung unter Druck. Medienberichten zufolge soll ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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