Mainz (ots) -Neues Gesicht für "hallo deutschland" im ZDF. Ab Juli 2026 moderiert Marvin Fischer im Wechsel mit Sandra Maria Gronewald das erfolgreiche News- und Boulevardmagazin am späten Nachmittag. Der 39-Jährige wechselt vom Hessischen Rundfunk zum ZDF.Anne Gellinek, Leiterin der ZDF-Hauptredaktion Aktuelles: "'hallo deutschland' feiert im kommenden Jahr seinen 30. Geburtstag - und dieser langjährige Erfolg hat einen Grund: Das Magazin erneuert sich immer wieder und bleibt dabei seinen Stärken treu: Es ist verlässlich aktuell, thematisch vielfältig und nah am Alltag der Menschen. Dieser erfolgreiche Themenmix bekommt nun im Sommer einen neuen Präsentator: 'hallo deutschland' freut sich auf Marvin Fischer."Marvin Fischer: "'hallo deutschland' ist für mich eine absolute Institution im Vorabendprogramm. Ich mag die inhaltliche Mischung aus Aktualität und persönlichen Geschichten und freue mich sehr auf das Team und meine neue Aufgabe im ZDF.""hallo deutschland", das News- und Boulevard-Magazin des ZDF, ist seit dem 16. Juni 1997 auf Sendung. Das werktägliche Magazin informiert ebenso zuverlässig wie abwechslungsreich über aktuelle Themen, die nah an der Lebenssituation der Menschen sind. Mit immer wieder neuen Ideen hält sich das aktuelle Format jung. Seit Oktober 2023 ist "hallo deutschland" mit verlängerter Sendezeit montags bis freitags von 17.10 bis 18.00 Uhr im ZDF auf Sendung.Marvin Fischer moderierte seit 2020 "Maintower", das TV-Boulevard-Magazin des Hessischen Rundfunks, von dem er nun zu "hallo deutschland" wechselt. Nach einem Studium der Sozialwissenschaften und einem Volontariat bei Radio Emscher Lippe hatte Fischer zunächst als Radio-Moderator gearbeitet, unter anderem auch bei WDR 1Live sowie für YOU FM vom Hessischen Rundfunk, bei dem er weiter zu hören sein wird. Marvin Fischer war zuvor auch unter anderem in der Comedyredaktion von Radio NRW, in der "WDR Lokalzeit" und für "Die Fakten-Checker" von RTL tätig.KontaktBei Fragen zu "hallo deutschland" im ZDF erreichen Sie Thomas Hagedorn, ZDF-Kommunikation, telefonisch unter 06131 - 70-13802 oder per E-Mail an hagedorn.t@zdf.de.PressefotosPressefotos zu "hallo deutschland" erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/hallodeutschland) (nach Login), per E-Mail an pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere Informationen- "hallo deutschland" im ZDF streamen (https://www.zdf.de/magazine/hallo-deutschland-104)Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6242343