© Foto: UnsplashSchwaches Smartphone-Geschäft trifft auf steigende Kosten. Gleichzeitig investiert Xiaomi massiv in KI und E-Autos. Die Wette: Transformation statt Absturz.Zum ersten Mal seit drei Jahren ist der Quartalsgewinn von Xiaomi gesunken. Der chinesische Technologiekonzern, bekannt für Smartphones, Haushaltsgeräte und zunehmend auch Elektrofahrzeuge, meldete für das vierte Quartal 2025 einen bereinigten Nettogewinn von 6,3 Milliarden Yuan (rund 914 Millionen US-Dollar) - der erste Rückgang auf Quartalsebene seit dem Schlussquartal 2022. Dennoch übertraf das Ergebnis die durchschnittlichen Analystenschätzungen von 5,7 Milliarden Yuan. Der Quartalsumsatz stieg um 7,3 Prozent auf 116,9 Milliarden …Den vollständigen Artikel lesen
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