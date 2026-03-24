DJ AUKTION/5-jährige Bobl "technisch unterzeichnet"

Von Emese Bartha

DOW JONES--Die Deutsche Finanzagentur hat am Dienstag fünfjährige Bundesobligationen (Bobl) im Auktionsverfahren aufgestockt. Zugeteilt wurden 3,548 Milliarden Euro. Zusammen mit der Marktpflegequote von 1,452 Milliarden Euro betrug das Emissionsvolumen wie geplant 5 Milliarden Euro. Die Auktion war "technisch unterzeichnet", d.h., das Bietungsvolumen war niedriger als das Angebot.

Nachfolgend die Einzelheiten der Auktion (in Klammern die Ergebnisse der vorigen Auktion vom 3. März):

=== Emission 2,50-prozentige Bundesobligationen mit Laufzeit 16. April 2031 Volumen 5 Mrd EUR Bietungsvolumen 3,858 Mrd EUR Zuteilungsbetrag 3,548 Mrd EUR Marktpflegequote 1,452 Mrd EUR Bid-to-cover-Ratio 1,1 (1,2) Durchschnittsrend. 2,72% (2,43%) Wertstellung 26. März 2026 ===

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March 24, 2026 06:58 ET (10:58 GMT)

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