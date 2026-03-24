Osnabrück/Flensburg (ots) -Rekordzahlen zum Jubiläum: Mit mehr als 100.000 Plays in einem einzigen Monat und dem konsequenten Ausbau der digitalen Präsenz erreicht das Audioformat 'Ole schaut hin' neue Spitzenwerte. Pünktlich zur Veröffentlichung der 300. Episode belegen noz und shz damit ihre Expertise für kindgerechten Qualitätsjournalismus und feiern das mit einem Jubiläums-Hörspiel."Der Erfolg von 'Ole schaut hin' zeigt deutlich, dass guter Journalismus und modernes Storytelling auch bei jungen Leuten richtig gut ankommen. Die Mischung aus Hörspiel und Wissensvermittlung auf Augenhöhe macht selbst komplexe Themen verständlich - und sorgt gleichzeitig für eine engagierte Hörerschaft über alle digitalen Kanäle hinweg", erklärt Redakteur und Host Bastian Klenke.Der Wissens-Podcast für Kinder erreichte allein im Januar 2026 mit rund 110.000 Plays einen neuen Reichweitenrekord und steigerte seine Performance im Vergleich zum Vorjahresmonat um 67 Prozent. Diese Dynamik belegt die wachsende Relevanz strategischer Audio-Originals für den Ausbau der digitalen Reichweite der Unternehmensgruppe.Die Zahlen des abgeschlossenen Geschäftsjahres 2025 belegen die nachhaltige Akzeptanz: Mit rund 830.000 Plays und einer kumulierten Hördauer von beinahe 15 Jahren hat "Ole schaut hin" seine Marke signifikant gestärkt. Ein wesentlicher Treiber ist die Diversifizierung der Ausspielwege. Neben Plattformen wie Spotify, die rund zwei Drittel der Nutzung ausmachen, erweist sich die Kooperation mit Tonies als Erfolgskonzept. Im vergangenen Jahr wurden mehr als 840.000 Abrufe für Kreativ-Tonies generiert; bis Ende Januar 2026 stieg diese Zahl auf insgesamt 1,7 Millionen Downloads an.Zunehmend transformiert sich das Format zu einer eigenständigen Marke. Mit der im Januar gelaunchten Website www.oleschauthin.de bietet die Unternehmensgruppe Kindern einen geschützten Raum zur Information, der bewusst von belastenden Nachrichten abgegrenzt ist. Zudem expandiert das Format erfolgreich in den Bereich Merchandising und Live-Events - eindrucksvoll unter Beweis gestellt durch die Show im Universum Bremen im November 2025, die das kleine wie das große Publikum gleichermaßen begeisterte.Den Höhepunkt der aktuellen Entwicklung markiert die Jubiläumsfolge am 28. März 2026. In dieser 300. Episode bricht das Format die gewohnte Struktur auf und präsentiert ein reines Hörspiel ohne externen Gast. Die Handlung führt Ole und Basti auf einen Dachboden, wo sie beim Betrachten eines alten Fotoalbums auf prägende Momente und ihr erstes Kennenlernen zurückblicken. Diese Sonderfolge unterstreicht die erzählerische Tiefe der Marke, während der Podcast seinen Expansionskurs mit monatlich neuen Inhalten fortsetzt.Über das Audio-Format: "Ole schaut hin" ist ein Wissens-Podcast von noz und shz der Unternehmensgruppe NOZ/mh:n MEDIEN. Das Format verbindet journalistische Sorgfalt mit Hörspielcharakter und beantwortet authentische Kinderfragen für Kinder im Alter von drei bis elf Jahren. Mit einer Reichweite, die weit über den norddeutschen Raum hinausgeht, gehört es zu den erfolgreichsten Bildungsformaten für Kinder im deutschsprachigen Raum.Pressekontakt:Salloa LangeLeitung Gruppenkommunikation NOZ/mh:n MEDIENE-Mail: salloa.lange@noz.deTel: 0171 - 5293 355Original-Content von: Unternehmensgruppe NOZ/mh:n, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179965/6242361