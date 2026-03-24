Analysten sind für Aktien im S&P 500 so bullish wie seit mindestens 2010 nicht mehr. Vor allem Tech wird gefeiert. Doch ein Sektor fällt deutlich ab. Was steckt hinter der plötzlichen Euphorie? Insgesamt liegen für die Unternehmen im S&P 500 aktuell 12.733 Analystenbewertungen vor. Davon entfallen 58,2 Prozent auf Kaufempfehlungen, 36,5 Prozent auf Halteempfehlungen und 5,3 Prozent auf Verkaufsempfehlungen. Damit liegt der Anteil der Kaufempfehlungen über dem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 ARIVA.de