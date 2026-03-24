London (www.fondscheck.de) - RBC BlueBay Asset Management (RBC BlueBay) hat den BlueBay Investment Grade Japan Bond Fund aufgelegt, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: Dieser zielt auf einen wichtigen Wendepunkt ab: Japanische Pensionsfonds werden voraussichtlich im Zuge der Normalisierung der japanischen Zinssätze ihre Anlagen von ausländischen Anleihen zurück auf inländische, in Yen denominierte Anleihen umschichten. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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