Von Sindelfingen nach Offenbach: Die BYD Deutschland GmbH ist umgezogen und agiert ab sofort von Offenbach aus. Von der neuen Deutschland-Zentrale erhofft sich Country Manager Lars Bialkowski Platz für Wachstum und mehr Zusammenarbeit. Sein Deutschland-Geschäft hatte der chinesische Hersteller bisher von Sindelfingen aus geleitet - die Stadt in der Nähe von Stuttgart ist in der Autobranche bisher vor allem für das dortige Werk von Mercedes-Benz bekannt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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