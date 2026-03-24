Donut Lab hat die Ergebnisse der jüngsten Prüfung zu den Merkmalen seiner Feststoff-Batterie veröffentlicht. Dabei wurde die Sicherheit einer beschädigten Batteriezelle untersucht - was laut den Finnen mit einer herkömmlichen Lithium-Ionen-Batterie "ernste Folgen" gehabt hätte. Nach dem Lade-Test auf Pack-Ebene in einem E-Motorrad von Verge Motorcycles in der vergangenen Woche fand der fünfte Test aus der "I Donut Believe"-Kampagne des Unternehmens ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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