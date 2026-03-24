"Bei den Neuzulassungen war Elektro im November und Dezember 2025 die stärkste Kraftstoffart in der Flotte". Mit dieser beeindruckenden Bilanz eröffnete Michael Gergen, Senior Customer Services Specialist bei Dataforce, seinen Vortrag bei electrive LIVE. Trotz eines zähen Starts in das vergangene Jahr hat sich der Markt in der zweiten Jahreshälfte massiv gewandelt, wobei insbesondere das Flottensegment eine enorme Dynamik entfaltet hat. Während der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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