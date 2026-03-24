Jahrelang ließen Anleger Versorger und Kommunikations-Aktien links liegen. Jetzt könnte genau das ein Fehler werden - denn Geopolitik, Energiewende und Datensouveränität verändern das Bild grundlegend.15 Jahre Underperformer - jetzt könnten Versorger und Telekommunikationskonzerne plötzlich zu den attraktivsten Häfen im Sturm werden. Zu dieser Einschätzung kommt die Berenberg Bank in einer aktuellen Analyse, die das geopolitische Geschehen rund um den Iran-Konflikt in ihre langfristige Kapitalmarktthese einbettet. Das Kernargument: In einer Welt, die von Aufrüstung, industrieller Reindustrialisierung und einem verlängerten Zyklus hoher Zinsen geprägt ist, gewinnen Infrastruktursektoren …Den vollständigen Artikel lesen
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