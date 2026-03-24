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Discovery Life Sciences und Mindpeak kooperieren, um KI-Präzision für Krebs-Biomarker-Tests in globalen klinischen Studien zu ermöglichen



24.03.2026 / 13:05 CET/CEST

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Neue Allianz zielt auf die uneinheitliche Interpretation von Biomarkern durch Pathologen ab, eine anhaltende Herausforderung bei der Arzneimittelentwicklung HUNTSVILLE, Alabama, und HAMBURG, Deutschland, 24. März 2026 /PRNewswire/ -- Die uneinheitliche Interpretation von Biomarkern durch Pathologen bleibt eine der hartnäckigsten Herausforderungen bei der Entwicklung klinischer Studien, die zu Variabilität bei der Patientenstratifizierung beiträgt und das Vertrauen in kritische Go/No-Go-Entscheidungen schwächt. Discovery Life Sciences (Discovery) , ein Anbieter von Speziallabordienstleistungen für Bioproben und Biomarker, und Mindpeak , ein führendes Unternehmen im Bereich der KI-gestützten digitalen Pathologie, gaben heute eine Partnerschaft bekannt, die darauf abzielt, dieses Problem direkt anzugehen und die KI-gestützte digitale Bildanalyse in Pathologiedienstleistungen für Immunhistochemie (IHC) und Multiplex-Immunfluoreszenz (mIF) in globalen klinischen Studien zu integrieren. Die Zusammenarbeit zielt darauf ab, die biopharmazeutische Forschung und Entwicklung sowie die klinische Forschung zu unterstützen, indem die Quantifizierung von Biomarkern und die Konkordanz zwischen den Messgeräten verbessert wird. Dadurch sollen Variabilität reduziert, biomarkerbasierte Studien risikoärmer gestaltet und das Vertrauen in entscheidende Entwicklungsentscheidungen gestärkt werden. Die Partnerschaft verbindet die KI-Plattform von Mindpeak mit den Gewebe-Biomarker-Diensten von Discovery zur Analyse von IHC- und mIF-Objektträgern. Die Technologie von Mindpeak dient als Sicherheitsinstrument für die Biopharmazie und verringert die Risiken bei der Entwicklung von Biomarkern, indem sie die Konsistenz bei der Interpretation durch verschiedene Pathologen verbessert. Sie umfasst KI-gestützte Pathologie-Workflows, die Schulung von Pathologen über die peakAcademy von Mindpeak und KI-gesteuerte Mikrodissektionsalgorithmen zur Isolierung bestimmter Geweberegionen mit hoher Genauigkeit. Discovery bringt eine bedeutende klinische Infrastruktur in die Allianz ein. Die Biomarker Academy, ein 2008 gegründetes Peer-to-Peer-Schulungsprogramm für Pathologen, hat in den letzten 15 Jahren mehr als 6.000 Pathologen in der Interpretation und Auswertung von Biomarkern geschult. Discovery hat mehr als 2.000 klinische Studienprogramme unterstützt, von denen derzeit 350 aktiv sind, und hat in den letzten vier Jahren über 35 IVDR-konforme Studien in 16 EU-Ländern mit 25 Biomarkern abgeschlossen. Diese Partnerschaft erweitert die KI-Fortschritte von Discovery und baut auf den bestehenden, auf H&E fokussierten KI-Lösungen für die Bioprobenanalyse auf, einschließlich automatischer Qualitätskontrolle, Tumorquantifizierung und detaillierter Charakterisierung der Tumormikroumgebung in verschiedenen therapeutischen Bereichen. "Da der Einsatz von KI in der Pathologie für die klinische Forschung zunimmt, ermöglicht diese Partnerschaft mit Mindpeak die Integration von Modellierungswerkzeugen, die eine verbesserte Genauigkeit bei der Biomarker-Analyse ermöglichen", sagte Greg Herrema, CEO von Discovery Life Sciences. "Die Kombination dieser KI-Fähigkeiten mit unserer Expertise im Bereich der klinischen Studien wird uns dabei helfen, die Entwicklung von biomarkerorientierten Therapien voranzutreiben." Die Allianz von Mindpeak und Discovery zielt darauf ab, Studienprozesse zu rationalisieren und die Reproduzierbarkeit von Daten in regulierten Umgebungen zu verbessern, um sicherere Entscheidungen bei der Patientenstratifizierung und Therapieentwicklung zu ermöglichen. "Diese Zusammenarbeit mit Discovery Life Sciences ermöglicht den Zugang zu unserer KI-Plattform, zu Trainings- und Mikrodissektions-Tools, die Forscher bei IHC- und mIF-Anwendungen unterstützen und dazu beitragen, die Konsistenz und das Vertrauen in die Biomarker-Bewertung zu erhöhen", sagte Felix Faber, Gründer und CEO von Mindpeak. Weitere Einzelheiten über die Partnerschaft und Anwendungsfälle werden auf der AACR-Jahrestagung 2026 vorgestellt. Vom 17. bis 22. April können die Besucher der Discovery Life Sciences-Ausstellung im San Diego Convention Center in San Diego, Kalifornien, an einem Flash Talk teilnehmen. Kontaktieren Sie info@dls.com für weitere Informationen. Informationen zu Discovery Life Sciences Discovery Life Sciences ist ein weltweit führender Anbieter von Bioproben und Speziallabordienstleistungen, welche die Entdeckung und Entwicklung von Therapeutika und Diagnostika zur Verbesserung der Patientenergebnisse ermöglichen. Unser umfangreiches Portfolio an Bioproben, zellulären Ausgangsmaterialien und präklinischen ADME-Tox-Lösungen beschleunigt die Forschung mit zuverlässigen, hochwertigen Produkten und Fachwissen. Durch unser umfassendes Angebot an spezialisierten Labordienstleistungen in den Bereichen Genomik, Proteomik, Zellbiologie und Molekularpathologie liefern wir wichtige Daten und Erkenntnisse für die Entdeckung von Biomarkern sowie für retrospektive und prospektive klinische Studien. Mit der Vision, der vertrauenswürdigste Partner in der biowissenschaftlichen Forschung und klinischen Entwicklung zu sein, hat sich Discovery Life Sciences dem Ziel verschrieben, die Biowissenschaften voranzubringen und Leben zu verändern. Besuchen Sie www.dls.com und folgen Sie uns auf LinkedIn für weitere Informationen. Informationen zu Mindpeak Mindpeak ist das führende Unternehmen im Bereich der KI-gestützten digitalen Pathologie und schließt die Lücke zwischen der Entwicklung von Biomarkern und der klinischen Diagnostik. Die 2018 gegründete KI-Technologie von Mindpeak ermöglicht es Laboren, verwertbare Erkenntnisse aus H&E-, IHC- und mIF-Gewebebildern zu gewinnen - von der Quantifizierung subzellulärer Biomarker bis zur prädiktiven Patientenstratifizierung. Die Lösungen unterstützen sowohl die Routinediagnostik als auch die Umsetzung neuer Biomarker in reale klinische Anwendungen. Weitere Informationen finden Sie unter www.mindpeak.ai oder folgen Sie uns auf LinkedIn. Discovery Life Sciences Media

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