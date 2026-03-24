Am gestrigen Montag verlor der Goldpreis in der Spitze nahezu zehn Prozent an Wert und unterschritt damit sein Ende Januar markiertes Rekordhoch um rund 25 Prozent. Viele Anleger fragen sich nun: Kaufen, Halten oder Verkaufen? Ein derart heftiger Rückgang innerhalb eines Handelstages sorgt selbst bei erfahrenen Investoren für erhebliche Verunsicherung. Für viele Marktteilnehmer wurde dieser Rückschlag angesichts der militärischen Eskalation im Nahen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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