FritzOS 8.25 ist für die ersten Fritzboxen verfügbar. Es bringt nicht nur zahlreiche Fehlerverbesserungen, sondern erweitert bestehende Funktionen auch um praktische Kleinigkeiten. Diese Router erhalten das Update zuerst. Gerade erst hatte Fritz FritzOS 8.24 als sogenannte Laborversionen für viele Router freigegeben. Dabei handelt es sich im Grunde um eine Beta-Software des Betriebssystems, die sich Neugierige vor Veröffentlichung des finalen Updates ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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