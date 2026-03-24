Die Alte Leipziger treibt die Digitalisierung im Gewerbegeschäft für kleine Unternehmen voran. Dafür bündelt der Versicherer dunkelverarbeitbare Lösungen in mehreren Sparten unter dem Label digitAL. Im Fokus steht ein hoher Automatisierungsgrad für Vertriebspartner und Unternehmen. Die Alte Leipziger Versicherung will mit einer neuen Produktreihe die Digitalisierung im Gewerbegeschäft vorangetrieben. Unter dem Label digitAL bündelt das Unternehmen dunkelverarbeitbare Lösungen in den Bereichen Sachinhalt, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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