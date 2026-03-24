Vancouver, British Columbia - 24. März 2026 / IRW-Press / Canary Gold Corp. (CSE: BRAZ; OTCQB: CNYGF; Frankfurt: K5D) ("Canary" oder das "Unternehmen") freut sich, vielversprechende erste Ergebnisse seines laufenden Bohrprogramms auf seinem Projekt Madeira River in Brasilien bekannt zu geben, die die Identifizierung eines potenziell bedeutenden Paläokanal-Goldsystems untermauern.

Die jüngsten seichten Bohrungen, die auf mutmaßliche Paläokanalmilieus abzielten, haben durchgehende Sand- und Kieshorizonte mit einer Mächtigkeit von etwa 1 bis 3 Metern in Tiefen von 10 bis 20 Metern durchteuft. Diese Ergebnisse stehen im Einklang mit dem geologischen Modell des Unternehmens für erhaltene goldführende fluviale Systeme.

Aus sieben aufeinanderfolgenden Bohrlöchern, die entlang einer einzigen, 200 Meter langen Bohrlinie senkrecht zur mutmaßlichen Ausrichtung des Kanals niedergebracht wurden, konnte Gold gewonnen werden, was die laterale Kontinuität innerhalb des Zielhorizonts belegt. Innerhalb dieser Linie betrug der Abstand der Bohrlöcher 25 bis 50 Meter. Insbesondere zwei dieser Bohrlöcher ergaben eine Anzahl von Goldkörnern über vertikale Abschnitte von etwa 3 Metern, wobei einzelne Proben mehr als 105 feine Goldkörner enthielten. Dies sind die höchsten bisher im Projektgebiet des Unternehmens verzeichneten Mengen an Goldkörnern und fallen im Vergleich zu internen Referenzproben positiv aus. Die Anzahl von Goldkörnern ist nicht gleichbedeutend mit dem Goldgehalt und sollte nicht als Maß für die Goldkonzentration oder die wirtschaftliche Rentabilität gewertet werden.

Darüber hinaus untermauert die Identifizierung von Lithologien, die mit der Mocururu-Formation in Verbindung stehen, in mehreren Bohrlöchern das Explorationsmodell und den Zielansatz des Unternehmens.

Auf Grundlage dieser ersten Ergebnisse nimmt das Unternehmen auf vorläufiger Basis an, dass ein erhaltenes Paläokanalsystem mit einer Breite von über 200 Metern durchteuft wurde. Obwohl sich die Exploration noch in einem frühen Stadium befindet, weisen diese Ergebnisse auf das Potenzial für ein seitlich ausgedehntes goldhaltiges System hin, das durch weitere Bohrungen, Probenahmen und Analysen bestätigt werden muss.

Abbildung 1 - Schematischer Querschnitt zur Veranschaulichung der mutmaßlichen Geometrie des Paläokanals und der sichtbaren Goldvorkommen.

Abbildung 2 - Bohrprobe/Bohrkern aus Bohrloch 28, der die Sand- und Kieshorizonte sowie die entsprechenden Goldkörner zeigt, die in einer Tiefe von 9 bis 12 Metern gewonnen wurden.

Vorantreiben der nächsten Explorationsphase

Canary treibt systematische Anschlussbohrungen voran, darunter Stepout-Bohrungen entlang paralleler Linien, um die Geometrie, Kontinuität und die Kontrollen der Goldverteilung innerhalb des Systems besser zu definieren. Das Unternehmen setzt zudem verbesserte Probenahme- und Analyseprotokolle um, um eine fundiertere quantitative Bewertung zu ermöglichen.

Die Betriebskapazität verbessert sich weiter, wobei zur Optimierung der Bohreffizienz und der Gewinnung von Proben zusätzliche Ausrüstung eingesetzt wird. In naher Zukunft soll ein kombiniertes Luftkern-/Reverse-Circulation-(AC/RC)-Bohrgerät mobilisiert werden, das die Bohrarbeiten beschleunigen und die Abdeckung über dem gesamten Zielgebiet erweitern dürfte.

Stellungnahme des President

"Wir werten diese Ergebnisse als Durchbruch bei unseren Explorationsbemühungen auf Madeira", so Mark Tommasi, President von Canary Gold Corp. "Die Beständigkeit der Geologie stimmt uns zusammen mit dem in mehreren aufeinanderfolgenden Bohrungen gewonnenen Gold zunehmend zuversichtlich, dass wir uns einem bedeutenden goldführenden System nähern. Obwohl wir uns noch in einer frühen Phase befinden, ermutigen uns die bisherigen Ergebnisse in höchstem Maße. Wir setzen die systematischen Arbeiten fort, um den Umfang und die Kontinuität dieses Ziels zu definieren."

Qualifizierter Sachverständiger und technische Angaben

Erklärung des qualifizierten Sachverständigen (NI 43-101):

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Andrew Lee Smith, P.Geo. (British Columbia), Executive Director von Canary Gold Corp., geprüft und genehmigt, der ein qualifizierter Sachverständiger gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects ist. Herr Smith steht als leitender Angestellter und Direktor in einem Nahverhältnis zum Unternehmen.

Datenüberprüfung:

Bei der Überprüfung der hierin offengelegten wissenschaftlichen und technischen Informationen hat der qualifizierte Sachverständige die verfügbaren geologischen Protokolle, Feldnotizen, Probenahmedokumente, Berichte über Schwermineralkonzentrate, Analysezertifikate, Laborverfahren und andere relevante technische Aufzeichnungen im Zusammenhang mit dem Explorationsprogramm 2026 des Unternehmens geprüft. Die Überprüfung umfasste die Bewertung der Probenahmemethoden, der Protokolle zur Nachverfolgbarkeit und der Analysemethoden von Overburden Drilling Management Ltd. ("ODM"), einem unabhängigen kanadischen Labor, das sich auf die Bewertung von Schwermineralien spezialisiert hat.

Explorationsstadium:

Die hierin offengelegten Informationen beziehen sich auf Explorationsergebnisse im Frühstadium, darunter Daten zu Schwermineral-Indikatormineralen, Erkundungsprobenahmen und vorläufige geologische Auslegungen. Um die Bedeutung der beschriebenen geologischen Merkmale weiter zu bewerten, sind zusätzliche Bohrungen und systematische Probenahmen erforderlich.

Historische Informationen oder Informationen von Dritten:

Wenn sich die Veröffentlichung auf historische Informationen, akademische Referenzen oder geologische Interpretationen Dritter (einschließlich der technischen Kommentare von ODM) bezieht, wurden diese Daten nicht unabhängig vom qualifizierten Sachverständigen überprüft. Der qualifizierte Sachverständige hat nicht alle historischen oder von Dritten stammenden Daten unabhängig verifiziert, hat jedoch das Konzessionsgebiet besichtigt und eine Inspektion des ODM-Labors in Ottawa (Kanada) abgeschlossen.

Probenahmen, Analysemethoden und Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle (QAQC)

Die Schneckenbohrungen erfolgten auf einem Raster von circa 30 Metern, wobei die Proben in beständigen Abständen von 1 Meter entnommen wurden. Die Proben gelten als repräsentativ für die ungefestigten Sand- und Kieshorizonte, die in jedem Abschnitt angetroffen wurden. Nachdem sich das Programm jedoch noch in einer frühen Phase befindet und der Erkundung dient, sind die Ergebnisse möglicherweise nicht repräsentativ für die gesamte Mineralisierung im Zielgebiet.

Proben, die jeweils 50 % jedes 1-m-Abschnitts des aus dem Kernrohr gewonnenen Materials repräsentierten, wurden mit einem CONSPEED LAB-CONCENTRATOR-CENTRIFUGE von Brastorno aufbereitet, um ein Schwermineralkonzentrat zu gewinnen. Die Goldkörnerzählung an den Konzentraten erfolgte unter kontrollierten Laborbedingungen. Nach der Körnerzählung wurde das Konzentratmaterial wieder der ursprünglichen Probe zugeführt, um die Probenintegrität zu wahren.

Die Teilproben wurden anschließend zur weiteren Analyse bei Overburden Drilling Management Ltd. (ODM) in Ottawa (Kanada) sowie SGS - Geosol Laboratories Ltd. in Vespasiano - MG (Brasilien), beide unabhängige Analyselabore, eingereicht. Die Verfahren zur Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle umfassten die Teilung von Proben und die Nutzung von unabhängigen Laboren zur Verifizierung. Aufgrund des Charakters der Analyse der Anzahl der Goldkörner sind die Ergebnisse qualitativ und nicht direkt vergleichbar mit Goldanalysegehalten.

Über Canary Gold Corp.

Canary Gold Corp. ist ein börsennotiertes kanadisches Explorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb und die Weiterentwicklung von Goldprojekten in Brasilien konzentriert. Das Unternehmen hält eine Option auf den Erwerb einer ungeteilten Beteiligung von bis zu 70 % am Projekt Rio Madeira durch eine Reihe von gestaffelten Explorationsausgaben und Meilensteinzahlungen.

Im August 2025 erweiterte Canary seine regionale Strategie durch den Abschluss einer endgültigen Vereinbarung über den Erwerb einer 100%igen Beteiligung an zehn weiteren Mineralkonzessionen mit einer Gesamtfläche von ca. 94.700 Hektar von Talisman Venture Partners Ltd., einem privaten Unternehmen aus British Columbia, ab. Der Gesamtkaufpreis in Höhe von 1,7 Millionen CAD wird in mehreren Bar- und Aktienzahlungen beglichen, von denen ein Teil gemäß den Bedingungen der Vereinbarung noch aussteht.

Talisman behält eine NSR-Royalty (Net Smelter Return) in Höhe von 1,0 % auf die zukünftige Produktion aus den erworbenen Konzessionen ein. Das Unternehmen kann die Hälfte der NSR-Royalty (wodurch sich die NSR auf 0,5 % reduziert) jederzeit für 1,0 Millionen CAD zurückkaufen.

Zusammen verschaffen diese Beteiligungen Canary Gold einen dominanten und strategisch konsolidierten Grundbesitz in der Region Madeira River im Bundesstaat Rondônia, eine der höffigsten, aber noch wenig erkundeten Goldprovinzen Brasiliens.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Canary Gold Corp.

Mark Tommasi, President

Tel.: (604) 318-1448

http://www.canarygold.ca

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen

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